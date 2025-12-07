Boca vs Racing por la Liga Profesional | Diseño: Depor
Desde el Estadio de La Bombonera, vs. se verán (EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | EN VIVO) las caras por la semifinal de la . ¿A qué hora comenzará este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 5:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) del domingo 7 de diciembre del 2025. La transmisión está a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y TNT Sports para todo Argentina. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Boca vs Racing por la Liga Profesional | VIDEO: LPA
