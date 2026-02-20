¿Dónde ver vs. por la fecha 6 del de la Liga Profesional Argentina 2026? La transmisión de este partido va por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este viernes 20 de febrero desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar La Bombonera.

Previa Boca vs. Racing. (Video: ESPN)
