Boca vs. Riestra por la Liga Profesional Argentina | Diseño: Christian Marlow

Desde el Estadio de La Bombonera, vs. Riestra se verán las caras (EN VIVO | ONLINE | HD | EN DIRECTO) por la fecha 1 de la . ¿A qué hora comienza este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 4:30 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) del domingo 25 de enero del 2026. La transmisión está a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y TNT Sports para todo Argentina. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Boca Juniors vs Dep. Riestra por la Liga Profesional | VIDEO: BocaTV
