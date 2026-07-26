¿Dónde ver Boca vs. Riestra EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio Guillermo Laza? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para todo Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde ver Boca vs. Riestra en Argentina?

Para ver la transmisión del partido entre Boca vs. Riestra si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de ESPN disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal, o pagar la versión Premium de Disney Plus. Ojo, FOX Sports también cuenta con los derechos para pasar este duelo por la primera fecha del torneo argentino.

¿Dónde ver Boca vs. Riestra en Perú?

Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del Boca vs. Riestra a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus.

¿A qué hora transmiten Boca vs. Riestra en Argentina?

Para todo el territorio argentino, el encuentro entre Boca vs. Riestra comenzará a las 7:15 p.m. en el Estadio Guillermo Laza, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora transmiten Boca vs. Riestra en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre Boca vs. Riestra comenzará a la 5:30 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.

Boca vs. Riestra se enfrentan por la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus Premium. (Video: @bocajrs)