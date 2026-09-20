¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo EN VIVO y EN DIRECTO, por la décima jornada del Torneo Clausura 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de ESPN y TNT Sports, además de Disney Plus para quienes cuenten con el servicio de streaming. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú, Colombia y Ecuador será a las 12:45 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzará a las 2:45 p.m. El encuentro se disputará este domingo 20 de septiembre en el Estadio Pedro Bidegain.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca vs. San Lorenzo a través de ESPN. Además, estará disponible vía streaming mediante Disney Plus para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por TNT Sports, disponible para los usuarios que cuenten con el Pack Fútbol. También estará disponible mediante las plataformas online de los operadores que ofrecen el canal.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, podrán acceder a la transmisión vía streaming mediante Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible por ESPN. Además, los usuarios podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN. También podrán acceder a la transmisión mediante Disney Plus, según la disponibilidad del servicio en el país.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en España?

En territorio español, los aficionados podrán consultar las plataformas con los derechos de transmisión disponibles para la Liga Profesional Argentina. La disponibilidad puede variar según el operador y la plataforma contratada.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de ESPN y sus opciones de streaming disponibles en el país. La transmisión online dependerá de la disponibilidad de Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, los aficionados podrán recurrir a las alternativas de streaming disponibles para seguir el partido en vivo.

¿Dónde ver Boca vs. San Lorenzo en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN. Asimismo, podrán acceder a la transmisión online a través de las plataformas disponibles en su territorio.

Boca vs. San Lorenzo se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)