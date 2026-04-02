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Resumen extendido por la Liga Profesional Argentina: Boca derrotó 1-0 a Talleres
¿Dónde viste Boca vs Talleres por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el Estadio Mario Alberto Kempes? Viste la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitió para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo fue el partido y a qué hora comenzó? Según la programación, este encuentro estuvo pactado para el jueves 2 de abril desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).
¿Dónde ver Boca vs Talleres EN VIVO?: Canales de transmisión vía ESPN y TNT Sports SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.