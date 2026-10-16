¿Dónde ver Boca vs. Talleres EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 13 de la Liga Profesional Argentina 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este viernes 16 de octubre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en La Bombonera.

Boca vs. Talleres: previa del partido

¿Dónde ver Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Boca Juniors y Talleres se podrá ver en Argentina por TNT Sports Premium. En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium, según la programación y disponibilidad de cada territorio.

¿Qué canal transmite Boca vs. Talleres en Perú?

Los hinchas en Perú podrán consultar la programación de ESPN para seguir el encuentro entre Boca Juniors y Talleres. También podrán acceder a la transmisión mediante Disney+ Premium, sujeto a la disponibilidad del partido en la plataforma.

¿Cómo ver Boca vs. Talleres por Disney+ Premium?

El encuentro se podrá seguir por Disney+ Premium desde su aplicación o página web, siempre que el partido esté habilitado en el país del usuario y se cuente con una suscripción activa.

¿Dónde ver Boca vs. Talleres en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por TNT Sports Premium. Para acceder a la señal, los usuarios deberán contar con un servicio de televisión de paga compatible y tener contratado el Pack Fútbol.

¿Cómo ver Boca vs. Talleres por TNT Sports?

Los aficionados podrán sintonizar TNT Sports Premium a través de los operadores de televisión que incluyan la señal y tengan habilitado el Pack Fútbol. También podrán acceder a la transmisión mediante plataformas de los operadores autorizados.

¿A qué hora juega Boca vs. Talleres?

Boca Juniors y Talleres se enfrentarán este viernes 16 de octubre desde las 7:30 p.m. en Perú y las 9:30 p.m. en Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y se disputará en La Bombonera.

¿Dónde ver Boca vs. Talleres online y en directo?

En Argentina, el partido podrá seguirse mediante las plataformas de los operadores que ofrecen TNT Sports Premium, como Flow, Telecentro Play y DGO, con el paquete correspondiente. En Perú y otros países de Sudamérica, se debe revisar la disponibilidad de ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de Boca vs. Talleres?

Los aficionados podrán seguir las incidencias, las estadísticas y las principales acciones del partido mediante la cobertura en directo de los medios deportivos como Depor. También podrán consultar las alineaciones confirmadas y los goles durante el encuentro.

Boca vs. Talleres se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: Boca Juniors)