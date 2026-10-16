Boca vs. Talleres se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)
Boca vs. Talleres se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 13 de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de . TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este viernes 16 de octubre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en La Bombonera.

Boca vs. Talleres: previa del partido

¿Dónde ver Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Boca Juniors y Talleres se podrá ver en Argentina por TNT Sports Premium. En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible a través de ESPN y Disney+ Premium, según la programación y disponibilidad de cada territorio.

¿Qué canal transmite Boca vs. Talleres en Perú?

Los hinchas en Perú podrán consultar la programación de ESPN para seguir el encuentro entre Boca Juniors y Talleres. También podrán acceder a la transmisión mediante Disney+ Premium, sujeto a la disponibilidad del partido en la plataforma.

¿Cómo ver Boca vs. Talleres por Disney+ Premium?

El encuentro se podrá seguir por Disney+ Premium desde su aplicación o página web, siempre que el partido esté habilitado en el país del usuario y se cuente con una suscripción activa.

¿Dónde ver Boca vs. Talleres en Argentina?

En Argentina, el partido será transmitido por TNT Sports Premium. Para acceder a la señal, los usuarios deberán contar con un servicio de televisión de paga compatible y tener contratado el Pack Fútbol.

¿Cómo ver Boca vs. Talleres por TNT Sports?

Los aficionados podrán sintonizar TNT Sports Premium a través de los operadores de televisión que incluyan la señal y tengan habilitado el Pack Fútbol. También podrán acceder a la transmisión mediante plataformas de los operadores autorizados.

¿A qué hora juega Boca vs. Talleres?

Boca Juniors y Talleres se enfrentarán este viernes 16 de octubre desde las 7:30 p.m. en Perú y las 9:30 p.m. en Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y se disputará en La Bombonera.

¿Dónde ver Boca vs. Talleres online y en directo?

En Argentina, el partido podrá seguirse mediante las plataformas de los operadores que ofrecen TNT Sports Premium, como Flow, Telecentro Play y DGO, con el paquete correspondiente. En Perú y otros países de Sudamérica, se debe revisar la disponibilidad de ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de Boca vs. Talleres?

Los aficionados podrán seguir las incidencias, las estadísticas y las principales acciones del partido mediante la cobertura en directo de los medios deportivos como Depor. También podrán consultar las alineaciones confirmadas y los goles durante el encuentro.

Boca vs. Talleres se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Talleres se enfrentan por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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