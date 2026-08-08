¿Dónde ver Boca vs. Vélez EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este sábado 8 de agosto desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Tomas Adolfo Ducó.

Boca vs. Vélez: previa del partido

¿Dónde ver Boca vs. Vélez EN VIVO en Argentina?

En Argentina, el partido entre Boca Juniors y Vélez por el Torneo Clausura 2026 será transmitido EN VIVO por TNT Sports para los clientes del Pack Fútbol. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro por ESPN y vía streaming a través de Disney+ Premium, según la disponibilidad del operador.

¿Dónde ver Boca vs. Vélez EN VIVO en Perú?

Los aficionados en Perú podrán disfrutar del encuentro por ESPN en televisión por cable. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming en Disney+ Premium, permitiendo seguir todas las incidencias desde cualquier dispositivo compatible.

¿Dónde ver Boca vs. Vélez EN VIVO en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN, mientras que la transmisión online estará disponible a través de Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo del encuentro.

¿Dónde ver Boca vs. Vélez EN VIVO en Colombia y Ecuador?

Los hinchas de Colombia y Ecuador podrán seguir Boca vs. Vélez por ESPN en televisión y por Disney+ Premium mediante streaming desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Boca vs. Vélez EN VIVO en Bolivia, Paraguay y Uruguay?

El encuentro también será transmitido por ESPN en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los usuarios que prefieran verlo por internet podrán hacerlo a través de Disney+ Premium con una suscripción activa.

¿Dónde ver Boca vs. Vélez EN VIVO en Venezuela?

En Venezuela, el partido estará disponible por ESPN para televisión por suscripción y por Disney+ Premium para quienes deseen seguir la transmisión desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Dónde ver Boca vs. Vélez EN VIVO en México y Centroamérica?

Los aficionados de México y varios países de Centroamérica podrán seguir el encuentro por ESPN, además de la transmisión vía Disney+ Premium, siempre que el servicio esté disponible en su territorio.

Boca vs. Vélez se enfrentan en la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @bocajrs)