Estudiantes vs. Gimnasia por la Liga Profesional | Diseño: Depor
Estudiantes vs. Gimnasia por la Liga Profesional | Diseño: Depor

Desde el Estadio Juan Carmelo Zerillo, vs. se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la semifinal de la . ¿A qué hora comienza este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) del lunes 8 de diciembre del 2025. ¿En qué canales ver la transmisión de este encuentro donde saldrá el segundo finalista del Torneo Clausura 2025? La transmisión está a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y TNT Sports para todo Argentina. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

Estudiantes vs Gimnasia por la Liga Profesional | VIDEO: LPA
Estudiantes vs Gimnasia por la Liga Profesional | VIDEO: LPA
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS