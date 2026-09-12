¿Dónde ver River vs. Atlético Tucumán EN VIVO y EN DIRECTO, por la novena jornada del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Perú comenzará a la 3:30 p.m., mientras que en Argentina será a las 5:30 p.m No te pierdas este encuentro que se disputará este sábado 12 de septiembre en el Estadio Monumental José Fierro.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre River Plate vs. Atlético Tucumán a través de ESPN y mediante la plataforma Disney Plus, donde estará disponible la transmisión en vivo del encuentro.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y TNT Sports. Asimismo, los aficionados podrán acceder a las plataformas de streaming asociadas a estos servicios para seguir el compromiso en vivo.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN y Disney Plus, siempre de acuerdo con la disponibilidad de la transmisión y los derechos correspondientes en el territorio.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá seguirse mediante ESPN y Disney Plus, dependiendo de la programación disponible para los usuarios.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro a través de ESPN y Disney Plus, según la disponibilidad de la señal en el territorio.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Uruguay?

En Uruguay, los aficionados podrán consultar la programación de ESPN y Disney Plus para acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Brasil?

En Brasil, los seguidores podrán consultar la programación de ESPN y las plataformas disponibles para conocer la señal habilitada para este encuentro del Torneo Clausura.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en España?

En España, los aficionados deberán consultar la programación de las plataformas que cuenten con los derechos del Torneo Clausura argentino para acceder a la transmisión del encuentro.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido mediante las plataformas que tengan habilitada la transmisión de ESPN, incluyendo Disney Plus, de acuerdo con la disponibilidad del contenido en el país.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse mediante ESPN y Disney Plus, siempre que la señal se encuentre disponible para la competición en dicho territorio.

¿Dónde ver River Plate vs. Atlético Tucumán en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de ESPN y Disney Plus para acceder a la transmisión en vivo del partido entre River Plate y Banfield.

River Plate vs. Atlético Tucumán: ver transmisión por ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)