¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Recuerda que podrás disfrutar del encuentro a través de las señales de TNT Sports, ESPN Premium y Disney Plus, según la disponibilidad en cada país. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina comenzará a las 7:15 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, una hora menos en México y cinco horas más en España. No te pierdas este encuentro que se disputará el domingo 2 de agosto en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre River Plate y Rosario Central a través de Disney Plus. Además, estará disponible mediante los operadores que cuenten con la señal internacional correspondiente.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por TNT Sports y ESPN Premium. También estará disponible mediante Disney Plus para los usuarios con acceso al contenido deportivo.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso mediante Disney Plus, además de los operadores que incluyan la transmisión internacional del torneo.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá verse a través de Disney Plus y por los servicios de televisión que cuenten con los derechos de transmisión.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus y los operadores que incluyan la señal internacional correspondiente.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante las plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga Profesional Argentina, según la programación vigente.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de Disney Plus y mediante los operadores que incluyan la señal correspondiente.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Disney Plus y por los servicios de televisión que cuenten con la transmisión del torneo argentino.

¿Dónde ver River Plate vs. Rosario Central en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante Disney Plus, disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV, además de los operadores que ofrezcan la señal internacional.

River vs. Rosario Central se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: River Plate)