¿Dónde ver River Plate vs. Tigre EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Recuerda que podrás disfrutar del encuentro a través de las señales de TNT Sports, ESPN Premium y Disney Plus, según la disponibilidad en cada país. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina comenzará a las 5:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, una hora menos en México y cinco horas más en España. No te pierdas este encuentro que se disputará el sábado 8 de agosto en el Estadio Jose Dellagiovanna.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre River Plate y Tigre a través de Disney Plus. Además, estará disponible mediante los operadores que cuenten con la señal internacional correspondiente.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por TNT Sports y ESPN Premium. También estará disponible mediante Disney Plus para los usuarios con acceso al contenido deportivo.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso mediante Disney Plus, además de los operadores que incluyan la transmisión internacional del torneo.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá verse a través de Disney Plus y por los servicios de televisión que cuenten con los derechos de transmisión.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus y los operadores que incluyan la señal internacional correspondiente.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante las plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga Profesional Argentina, según la programación vigente.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de Disney Plus y mediante los operadores que incluyan la señal correspondiente.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Disney Plus y por los servicios de televisión que cuenten con la transmisión del torneo argentino.

¿Dónde ver River Plate vs. Tigre en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante Disney Plus, disponible en computadoras, celulares, tablets y Smart TV, además de los operadores que ofrezcan la señal internacional.

River vs. Tigre se enfrentan en la Fecha 4 del Clausura con transmisión de ESPN; DIsney Plus y TNT Sports. (Video: @riverplate)