¿Dónde ver River vs. Aldosivi EN VIVO y EN DIRECTO, por la Copa Argentina 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de TyC Sports en cableoperadoras y en su versión de streaming en TyC Sports Play; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este viernes 17 de julio desde las 7:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Padre Ernesto Martearena.

River vs. Aldosivi: previa del partido

¿Dónde ver River vs. Aldosivi EN VIVO en Argentina?

El partido entre River Plate y Aldosivi, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, se podrá ver en vivo en Argentina a través de TyC Sports, señal que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión del torneo. Además, estará disponible por streaming mediante TyC Sports Play para los usuarios habilitados.

¿Qué canal transmite River vs. Aldosivi hoy?

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de TyC Sports, que comenzará su cobertura minutos antes del inicio del partido con la previa, las formaciones y toda la información desde el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

¿Dónde ver River vs. Aldosivi online?

El encuentro también podrá seguirse por internet mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal. El servicio permite ver el partido desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV con una cuenta vinculada a un operador de TV compatible.

¿Cómo ver River vs. Aldosivi por TyC Sports Play?

Para acceder a la transmisión, los usuarios deben ingresar al sitio web o a la aplicación de TyC Sports Play, iniciar sesión con el usuario de su cableoperador y seleccionar la transmisión de River Plate vs. Aldosivi en la sección correspondiente a la Copa Argentina.

¿TyC Sports Play es gratis para ver River vs. Aldosivi?

TyC Sports Play no tiene un costo adicional para quienes ya cuentan con un servicio de televisión paga compatible que incluya la señal de TyC Sports. Solo es necesario validar la cuenta con el operador para acceder al evento en vivo.

¿Se puede ver River vs. Aldosivi desde el celular?

Sí. El partido estará disponible en la aplicación oficial de TyC Sports Play para dispositivos Android e iOS. Con una conexión a internet y una cuenta habilitada, los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar.

¿River vs. Aldosivi se podrá ver por televisión abierta?

No. Hasta el momento, el encuentro no tiene confirmada una transmisión por televisión abierta en Argentina. La cobertura oficial será exclusiva de TyC Sports y de su plataforma digital TyC Sports Play.

Por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, River vs. Aldosivi vía TyC Sports. (Video: River Plate)