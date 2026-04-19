River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Fotos: Getty Images)
River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Fotos: Getty Images)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 15 de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este domingo 19 de abril desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)
Previa River vs. Boca por el Superclásico de Argentina (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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