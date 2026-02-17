¿Dónde se puede ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por los 32vos. de final de la ? La transmisión estará disponible por TyC Sports, canal con los derechos a través de DIRECTV, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de TyC Sports Play; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? Según la programación de la AFA, este choque está pactado para el martes 17 de febrero desde las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Previa River Plate vs. Ciudad Bolívar. (Video: ESPN)
