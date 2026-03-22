¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 12 de la Liga desde el Estadio Antonio Candini? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este encuentro está pactado para este domingo 22 desde las 3:45 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura. (Video: River Plate)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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