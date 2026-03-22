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TNT Sports EN VIVO, River vs. Estudiantes de Río Cuarto: cómo ver gratis vía ESPN y Disney Plus online
¿Dónde ver River vs. Estudiantes de Río Cuarto EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 12 de la Liga Profesional Argentina 2026 desde el Estadio Antonio Candini? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este encuentro está pactado para este domingo 22 desde las 3:45 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).
River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura. (Video: River Plate) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.