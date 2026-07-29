¿Dónde ver River vs. Gimnasia EN VIVO | EN DIRECTO por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026? Podrás ver la transmisión de este partido por la señal de TNT Sports (o ESPN Premium), canales con los derechos oficiales para transmitir la Liga Profesional Argentina, además de las plataformas de streaming como Disney Plus Premium, DGO y Flow; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo es el partido y a qué hora comienza? Según la programación, este choque está pactado para el miércoles 29 de julio desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 7:15 p.m.).

¿Dónde ver River vs. Gimnasia en Argentina?

Para ver la transmisión del partido entre River vs. Gimnasia si estás en territorio argentino, deberás conectarte a la señal de TNT Sports (o ESPN Premium) teniendo contratado el Pack Fútbol en los cableoperadores habituales, o a través de plataformas digitales como DGO, Flow y Telecentro Play.

¿Dónde ver River vs. Gimnasia en Perú?

Si estás en Perú, podrás ver la transmisión del River vs. Gimnasia a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium.

¿A qué hora transmiten River vs. Gimnasia en Argentina?

Para todo el territorio argentino, el encuentro entre River vs. Gimnasia comenzará a las 7:15 p.m. en el Estadio Más Monumental, con la misma hora en países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora transmiten River vs. Gimnasia en Perú?

Si te encuentras en Perú, recuerda que el compromiso entre River vs. Gimnasia comenzará a las 5:15 p.m., con la misma hora en países como Ecuador y Colombia.

Por la Liga Profesional Argentina, River vs. Gimnasia. (Video: ESPN)