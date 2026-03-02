¿Dónde ver vs. por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina 2026? Sigue la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este lunes 2 de marzo desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Juan Bautista Gargantini.

Previa River Plate vs. Independiente Rivadavia. (Video: ESPN)
