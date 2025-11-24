River vs. Racing por Liga Profesional. (Diseño: Christian Marlow)
Desde el Estadio Presidente Perón (también conocido como el Cilindro de Avellaneda), vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los octavos de final ida de la . ¿A qué hora comenzará este encuentro? Según la programación, el partido está pactado para las 6:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) del lunes 24 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio peruano, y TNT Sports para todo Argentina. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

River vs. Racing por la Liga Profesional Argentina 2025. (Video: AFA)
