Este sábado 16 de abril desde las 5:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del Torneo Apertura. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Monumental será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

River enfrenta a Rosario Central por las semifinales de la Liga Argentina. (Foto: Getty Images)
River enfrenta a Rosario Central por las semifinales de la Liga Argentina. (Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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