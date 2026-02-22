¿Dónde se podrá ver vs. Vélez EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE, por la fecha 6 de la ? La transmisión está disponible por ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmite para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo se juega y a qué hora inicia? Según la programación de la AFA, este choque está pactado para el domingo 22 de febrero desde las 5:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Vélez vs River Plate por la Liga Profesional | VIDEO: River TV
Vélez vs River Plate por la Liga Profesional | VIDEO: River TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS