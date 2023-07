Después de una prolongada espera y cuando todo apuntaba a que Edinson Cavani permanecería en el Valencia de España, el atacante uruguayo finalmente llegó a un acuerdo con Boca Juniors y, en su primera declaración como ‘Xeneize’, habló desde su país, en una parada previa a su llegada a Argentina para la gran presentación en el estadio Alberto J. Armando. Con total seguridad, asegura que su nuevo club es uno de los mejores del mundo.

En la tarde de este lunes, la mítica Bombonera se vestirá de gala para dar la bienvenida al ídolo uruguayo, quien será presentado como flamante estrella. Por ese motivo, el delantero ya se encuentra en plena preparación para poner rumbo a la capital argentina y consolidarse en esta nueva etapa de su vida.

Al llegar al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, el futbolista fue alcanzado por los periodistas y expresó su gran alegría por este desafío de unirse al conjunto boquense y estar más cerca de su hogar. Respecto a su debut, manifestó su deseo de estar lo más pronto posible en el terreno de juego.

“Vengo feliz. Boca es el más grande de Sudamérica y del mundo. Las circunstancias me llevaron por distintos caminos, pero siempre hubo contacto. Gracias a Román, que estuvo presente en varias oportunidades. Llegó un momento en que varias cosas se reunieron a la vez. Y por eso tomé la decisión”, agregó.

Cuando se le preguntó acerca del uso el 10, expresó que es un privilegio llevar la camiseta de deportistas que fueron ídolos en la escuadra, aunque reconoció que el número en sí no determina su rendimiento en el campo. No obstante, siente la responsabilidad de honrarla, protegerla y llevarla con orgullo.

“Es algo lindo ponerse la camiseta de jugadores que fueron ídolos en ese club. El número no me va a hacer jugar más o menos, pero sé que es muy lindo y que la gente lo adora por quienes lo usaron. Y eso me da la responsabilidad de cuidarla, defenderla y llevarla a lo más alto”, señaló.

Por otro lado, hizo hincapié en que la Copa Libertadores siempre fue un anhelo que aún no había podido cumplir, y tenía un fuerte deseo de participar en ella. Asimismo, expresó su firme intención de seguir formando parte de la Selección de Uruguay y más aún si es que está cerca a su país.

“Después de tantos años te empieza a pesar y a costar, ya las cosas no son iguales, demoras más tiempo en recuperarte. Eso te frena un poco y te pone en duda. Pero el hecho de acercarme a casa, a mi país, mantiene intacta la posibilidad de estar. No hay excusas”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR