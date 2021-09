Con la cabeza gacha y los ojos apuntando a sus botines. Emiliano Buendía caminaba por los pasillos del Camp Nou en dirección al campo de juego. Junto a su equipo, el Getafe, caían goleados por 5-0 y no tenían posibilidades de remontarle el partido al Barcelona en el segundo tiempo. “Che, ¿cómo andás?”, le saludaron. Él, confundido, pensó que se trataba de algún conocido. Pero no, era Lionel Messi. “Eh, ‘Leo’”, le respondió ‘Emi’. “¿Querés jugar para la selección de España o la Argentina?”, replicó el rosarino. “Para Argentina, por supuesto. Yo quiero jugar con vos”, fue su respuesta, soltada con nerviosismo ante la improvisada situación.

Emiliano Buendía no entendía lo que había pasado. ¿Cómo el mejor jugador del mundo, autor de dos goles aquella noche del 28 de abril de 2015, sabía de su existencia? “Honestamente, no podía creer que ‘Leo’ supiera quién era yo”, confesó tiempo después. Sin embargo, coincidencia o no, la pregunta del ‘10’ escondía cierta premonición. Seis años después, ya en 2021, el nacido en Mar del Plata sería convocado por Lionel Scaloni para ser parte de la selección de Argentina en la fecha triple de las Eliminatorias para Qatar 2022. La respuesta que le dio el hoy jugador del Aston Villa (“yo quiero jugar con vos”), tampoco fue el arrebato de osadía de un juvenil que apenas sumaba sus primeros minutos en el Getafe con 19 años. Hoy, con 24 años, reúne las condiciones para ser un futbolista seleccionable y podrá entrenar con Messi en Ezeiza.

Emiliano Buendía entrenando junto a Lionel Messi en el predio de AFA, en Ezeiza. (Foto: AFA)

No obstante, aunque ya estuvo en la lista preliminar para la Copa América 2021, muchos despistados no tenían en su radar a Emiliano Buendía. Probablemente, el hecho de haber sido llamado después de ‘romperla’ en la Championship 2020-21, la segunda división de Inglaterra, hizo que subestimaran el ojo de Scaloni para considerarlo dentro de su abanico de opciones. Si bien no fue a Brasil con el plantel que salió campeón del torneo continental, el técnico de la ‘albiceleste’ quedó encantado con su rendimiento y no dudó en llamarlo para que se suba a esa ‘Scaloneta’ que apunta a llegar a Qatar con un equipo consolidado.

Un llanto bendecido

Mientras las campanas y los cohetes comenzaban a retumbar al unísono por las calles del Mar del Plata anunciando la llegada de la Navidad, en la Clínica del Niño, ubicada en la costa del Océano Atlántico, el único sonido que ensordecía a los doctores era el llanto desconsolado de Emiliano Buendía Stati (Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, 25 de diciembre de 1996). Karina Stati, su madre, lo había alumbrado después de una larga jornada de parto en compañía de su esposo, Eduardo Buendía.

El nacimiento de Emiliano en una fecha tan especial para una familia creyente, marcó el inicio de una historia que estaba predestinada a tener un estrecho vínculo con el deporte. Aunque desde generaciones pasadas los Buendía habían tenido al rugby como su deporte bandera, el nuevo inquilino del clan rompería con el molde prestablecido para hacerse un nombre con otro tipo de balón, menos ovalado y más esférico. “Yo no entendía nada de fútbol, por eso ni me daba cuenta. Menos mal que no me hizo caso”, confesaría el padre de ‘Emi’ años más tarde.

Emiliano Buendía en sus primeros partidos con el Club Cadetes, donde se quedó hasta los once años antes de partir a España para probarse en el Real Madrid. (Foto: Recorte)

Con el rugby a un lado, el fútbol ocupó un lugar central en la vida de Emiliano Buendía. Cuando cumplió cinco años, ingresó al Instituto Peralta Ramos para educarse y tener sus primeros roces competitivos con los chicos de su edad. Conforme fue creciendo, sus entrenadores y allegados comenzaron a ver en él ciertas características que lo pintaban de cuerpo entero como un posible crack. Su inteligencia para tocar el balón y la velocidad con la que lo llevaba pegada al pie no eran habituales en los chicos de su generación en el Club Cadetes, institución a la que perteneció hasta los 11 años. Pese a que pertenecía a la categoría 96, su destreza y habilidad lo llevaron a jugar torneos con los de la 95 y 94 sin ningún problema. “Era explosivo, de gambeta hacia adelante, entendía el juego, tenía buena pegada y voz de mando”, comentó Cristian Eloiza, uno de sus primeros entrenadores, sobre su juego en las infantiles de Cadetes.

El primer avión

En marzo de 2008 las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras aún entrenaba en el Club Cadetes, Emiliano Buendía recibió una invitación para disputar un torneo de fútbol 7 en España. Sin embargo, al mismo tiempo le llegó una propuesta más interesante. “Quiero que te pruebes en el Real Madrid, ¿te atrevés?”, le dijo Juan Esnaider, amigo cercano de los Buendía y que a principios de los noventas perteneció al conjunto merengue.

Emiliano Buendía solo se quedó dos años en el Real Madrid, pues luego tuvo que partir para continuar su carrera en el Getafe. (Foto: Real Madrid)

Pese a la precocidad de sus palabras, a Emiliano Buendía no le importó tener tan solo once años y se subió al avión para viajar de Mar del Plata a la capital de española. “Vamos, quiero jugar en el Real Madrid”, dijo. Allí, afincado en la casa de los Esnaider, comenzó a escribir su propia historia lejos de su familia. “Juan (Esnaider) es una persona maravillosa. Nosotros sólo tenemos palabras de agradecimiento hacia él y su familia. En toda la carrera de Emiliano, cuando hubo que tomar alguna decisión importante, lo consultamos. Desinteresadamente siempre lo aconsejó”, comentó hace un tiempo Eduardo Buendía para el diario La Nación, cuando fue consultado sobre la importancia del exjugador en la vida de su hijo.

La aventura de Emiliano Buendía tuvo un buen comienzo en las inferiores del Real Madrid, sin embargo, cuando llegó a la categoría de Cadete su estatura le impidió seguir escalando. Sin tiempo para lamentos, el marplatense decidió aprovechar los dos años que estuvo en una de las canteras más competitivas de España para probar suerte en otros clubes. Getafe apareció en el horizonte como la oportunidad para mantenerse en Europa y continuar con una carrera que, con 13 años, recién estaba empezando.

Emiliano Buendía marcando a Neymar en un partido entre el Getafe y el Barcelona. (Foto: LFP)

Con los ‘Azulones’ tuvo más oportunidades para mostrarse y no pasó demasiado tiempo para que sus aptitudes lo colocaran en la filial del equipo, que para entonces disputaba la Segunda B, la tercera división española. Ese mismo ascenso lo llevó a jugar su primer partido con el plantel principal en la Copa del Rey de la temporada 2014-15 frente al Eibar, convirtiéndose así en el jugador más joven en conseguirlo en el club madrileño con 17 años. En ese mismo curso se estrenó en LaLiga ante el Almeria, precisamente meses antes del inesperado cruce que tuvo con Lionel Messi en el Camp Nou.

Alternando partidos entre la filial y el equipo principal, el descenso del Getafe en la temporada 2015-16 hizo que cuente con menos minutos al año siguiente. Una vez más, tuvo que buscar chances en otro lugar. Esta vez el Cultural Leonesa de la segunda división española lo recibió con los brazos abiertos, no solo para darle continuidad, sino también para que se reencuentre como futbolista y empiece a recuperar la confianza en su juego. Aquella campaña 2017-18 le sirvió para recobrar su mejor nivel, pese a que el equipo no respondió de la misma manera desde lo colectivo. “Necesitaba jugar, recuperar la felicidad y sentirme otra vez futbolista. Ese año me ayudó mucho y empecé además a formar mi familia”, comentó sobre lo que significó ese año para él.

Norwich, el rescate esperado

El excelente desempeño en el equipo de la ciudad de León –donde anotó 6 goles y sirvió 12 asistencias en 40 partidos– hizo que Emiliano Buendía llame la atención fuera de España: el Norwich, club que se encontraba en la Championship desde la temporada 2015-16, lo contrató por un millón y medio de euros para buscar el regreso a la Premier League. Bajo la dirección técnica del alemán Daniel Farke, el argentino contribuyó al tan ansiado retorno de los ‘Canarios’ al máximo circuito del fútbol inglés con un rendimiento superlativo, marcando 8 tantos y repartiendo 12 pases de gol.

Emiliano Buendía encontró su mejor nivel vistiendo los colores del Norwich City, club con el que ganó dos Championship. (Foto: Norwich)

Lamentablemente, como le sucede a la mayoría de clubes que ascienden a la Premier League después de muchos años, el Norwich no consiguió consolidar su proyecto en la 2019-20 y regresaron a la Championship. Para entonces Emiliano Buendía ya tenía un nombre ganado en el fútbol inglés, por lo que algunos equipos contactaron a su presentante para mantenerlo en primera división. No obstante, decidió mantener su compromiso con los hinchas y se quedó en la plantilla para buscar un rápido retorno.

Esa convicción, que para otros jugadores hubiera significado un retroceso después de haber llegado a la Premier League, lo llevó a tener la mejor temporada de su carrera hasta ahora, la que justamente le ha servido para ser considerado por el comando técnico de Scaloni. Y no es una exageración decirlo. Emiliano Buendía participó en 39 partidos en la Championship 2020-21, siendo titular en el 85% de esos compromisos, donde además hizo 15 goles y ofreció 17 asistencias, los cuales lo llevaron a participar directamente en el 42% de los goles del Norwich. Fue tal la determinación de ‘Emi’ en su equipo, que se mantuvieron punteros desde la jornada 12 hasta la 33. Fue una aplastante superioridad sobre el resto.

Emiliano Buendía llegó al Aston Villa para la temporada 2021-22 después de haber salido campeón en la Championship con el Norwich. (Foto: EPL)

La temporada 2021-22 de la Premier League recién comenzó hace poco, sin embargo, esta vez Emiliano Buendía, con el objetivo cumplido, partió del Norwich para recalar en el Aston Villa, club que desembolsó 35 millones de euros para hacerse con sus servicios. En este movimiento todos ganaron: el argentino, porque estará en un equipo que jugará su tercera temporada en la Premier League después de haber ascendido en la 2018-19; el Norwich, porque lo vendió a un precio que multiplicó por 23 lo que pagaron por él al Cultural Leonesa –un millón y medio de euros–; y el Aston Villa, pues si la ‘rompe’ tanto en Villa Park como en la selección de Argentina, podrían venderlo después de su revalorización –algo que en su momento sucedió con Jack Grealish, a quien vendieron al Manchester City por 120 millones de euros–.

Temporada Partidos Goles Asistencias Acierto en pases (%) Remates por partido 2018-19 (C) 38 8 12 78.9% 1.9 2019-20 (PL) 36 1 7 80% 1.1 2020-21 (C) 39 15 16 78.6% 2.8

Estas son las estadísticas de Emiliano Buendía en el Norwich. (C) representa a la Championship y (PL) a la Premier League.

La respuesta premonitoria

“Trabaja duro y lucha por lo que quieres. Los sueños se hacen realidad. Feliz y orgulloso de representar a mi país. Gracias a todos por los mensajes”, posteó Emiliano Buendía en su cuenta de Twitter después de haber sido convocado en la lista preliminar de Argentina para la Copa América. Aquella vez no quedó en la lista final, pero fue el primer paso. Lionel Scaloni sabe que con él en su equipo, tendrá a su disposición muchos recursos para potenciar a su plantel campeón de América: velocidad, visión de juego, apoyo defensivo, manejo de ambos perfiles y remate de larga distancia. “Profesionalmente jugué más volcado a la banda, con recorrido y ayuda defensiva. Pero en cuanto el equipo tiene la pelota intento ir por el medio, participar del juego y dar asistencias”, comentó en mayo pasado sobre su juego.

Desde aquel cruce de palabras con Lionel Messi en 2015, la vida de Emiliano Buendía ha cambiado muchísimo. Ya no es ese juvenil del Getafe que contaba sus oportunidades en el primer equipo con el minutero del reloj. Hoy, consolidado en la liga más competitiva de Europa, puede decir que le reloj lo controlan él y su juego. Por ahora, su titularidad en las Eliminatorias dependerá de Scaloni. Él ya habló, y no ahora, sino hace seis años cuando el mejor jugador del mundo se lo preguntó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR