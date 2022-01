Un día como hoy, pero hace tres años, una noticia paralizó al fútbol mundial. Mientras se dirigía de Francia a Gales, la avioneta que llevaba al jugador argentino Emiliano Sala para terminar de cerrar su vinculación con el Cardiff City de la Premier League, se accidentó en pleno Canal de la Mancha, extensión del océano Atlántico que divide el noreste de Francia de la isla de Gran Bretaña. 17 días después del suceso, los investigadores encargados del tema hallaron los restos de la aeronave y el cuerpo del futbolista.

Desde la temporada 2015-2016 hasta la 2018-2019, el centro delantero disputó un total de 120 partidos con el Nantes del torneo francés y convirtió un total de 42 goles. Sus destacadas actuaciones en el club galo llamaron la atención de los ‘Azulejos’. Asimismo, la gestión para hacerse con sus servicios estaba casi lista, pero nadie se imaginaba el triste desenlace que iba a tener esta historia.

Fue el 21 de enero de 2019, donde la avioneta Piper PA-46 Malibu, que transportaba a Emiliano, despegó desde el aeropuerto de Nante con un destino claro: la ciudad de Cardiff. Sin embargo, de manera lamentable, el argentino no llegó a su destino dado que en el Canal de la Mancha la aeronave desapareció.

El último mensaje

Mientras el atacante volaba, se pudo conocer que envió un desgarrador mensaje de voz donde manifestaba las condiciones en las cuales se encontraba la avioneta: “Hermano, estoy muerto. Estoy acá, arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo”.

Pese a su temor, él le anunció a su padre que al día siguiente iniciaría los entrenamientos con su nuevo club. No obstante, con el presentimiento latente de lo que podía suceder más adelante, tal como lo dijo en el audio, señaló que si en un corto tiempo no se sabía de él, esperarán lo peor.

Horas más tarde, la avioneta perdió su ubicación en el radar de Guernsey, lugar donde el piloto había solicitado un aterrizaje de emergencia, el cual no se llegó a dar. Ante ello, el conductor perdió el control y terminó accidentándose con toda la tripulación. Además, se dio a conocer que el aparato no estaba habilitado para volar de manera comercial.

Todo sobre la investigación

Según la información brindada por la oficina británica de investigaciones de accidentes aéreos (AAIB), el piloto perdió el control de la aeronave “tras hacer una maniobra a una alta velocidad para sobrellevar el mal tiempo”. Del mismo modo, el organizador del vuelo, David Henderson, había decidido no pilotear ese viaje porque “no se sentía en condiciones por motivos personales”, por lo que decidió contratar a David Ibbotson, quien también falleció,

Tras el accidente, se dio a conocer que el conductor no tenía licencia para pilotear un avión comercial y muchos menos estaba capacitado para volar en condiciones de mal tiempo o de noche, algo que Henderson sabía. Por ello, este último fue declarado culpable por su negligencia, a lo que asumió que tuvo un “interés financiero” y fue condenado a 18 meses de prisión por un tribunal británico, en noviembre de 2021.

Los emotivos homenajes del Nantes y Cardiff

A tres años de su muerte, Nantes y Cardiff City decidieron homenajear al futbolista a través de sus redes sociales. Las publicaciones rápidamente se viralizaron y alcanzaron miles de interacciones, puesto que se trata de un suceso que llamó mucho la atención del fútbol mundial por su desenlace.

El homenaje de Cardiff City a Emiliano Sala, a tres años de su muerte. (Foto: Twitter)

El emotivo homenaje de Nantes a Emiliano Sala. (Foto: Twitter)





