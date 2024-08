En qué canal TV ver Independiente vs River y a qué hora juegan por la Liga Profesional.

Este domingo por la tarde, el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini será el escenario de un clásico vibrante entre dos de los grandes del fútbol argentino: Independiente y River Plate. El partido, correspondiente a la fecha 13 de la Liga Profesional 2024, no solo promete emoción por la historia que envuelve a ambos clubes, sino también por el presente cargado de urgencias para el equipo de Marcelo Gallardo. Con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, el duelo en Avellaneda podría ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el torneo. Revisa los horarios y canales.

Para River Plate, este enfrentamiento tiene un sabor especial. No solo es el primer clásico de la nueva era de Marcelo Gallardo, sino que llega en un momento en que el ‘Millonario’ necesita desesperadamente un triunfo. Con 17 puntos y ubicado en la undécima posición de la tabla, River ha perdido terreno de manera preocupante, quedando a siete unidades de los líderes, Vélez y Huracán.

Este partido también es crucial porque será el último encuentro oficial antes del parate por la fecha FIFA, lo que le da un carácter de bisagra en la temporada de River. La clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores fue un alivio, pero el equipo de Gallardo aún tiene varios aspectos que pulir, especialmente en el torneo local.

Por el lado de Independiente, este clásico también se presenta como una oportunidad inmejorable para redimirse ante su gente y dar un golpe de autoridad en la Liga Profesional. Aunque no atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados, el orgullo y la rivalidad siempre están en juego cuando se enfrenta a River. Además, el equipo de Avellaneda buscará aprovechar el envión anímico que podría darle vencer a un rival histórico.

El historial entre estos dos gigantes del fútbol argentino le da un plus de importancia al partido. En el profesionalismo, River Plate lleva una clara ventaja, habiendo ganado 83 de los 196 enfrentamientos, mientras que Independiente se ha impuesto en 58 ocasiones, y 55 partidos terminaron en empate.

Aunque la era amateur arrojó un historial sumamente parejo, con seis victorias para cada equipo y seis empates en 18 encuentros, el ‘Millonario’ tomó distancia a partir de 1931, consolidándose como el dominador de esta rivalidad en las últimas décadas.

El último antecedente entre ambos equipos se dio en la fecha 10 de la Copa de la Liga, en un partido que terminó empatado 1-1. Aquella vez, tanto River como Independiente llegaban como punteros de la Zona A, y el resultado dejó un sabor agridulce en ambos lados. Miguel Borja y Gabriel Ávalos fueron los protagonistas de los goles en ese duelo.





¿A qué hora juegan Independiente vs River por la Liga Profesional?





El partido entre Independiente de Avellaneda vs River Plate, por la fecha 13 de la Liga Profesional, empezará a jugarse en el Libertadores de América desde las 5 de la tarde en países como Argentina, Uruguay y Brasil. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido empezará dos horas más temprano. Mientras que las 5 de la tarde será la hora de inicio en Paraguay, Venezuela y Bolivia.





¿En qué canales TV ver Independiente vs River por la Liga Profesional?





El choque entre Independiente de Avellaneda vs River Plate será transmitido en Argentina por la señal exclusiva de TNT Sports. Mientras que en el resto de países de Sudamérica, ESPN será el canal encargado, así como las versiones streaming de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre, señales pirata. ¡No te lo pierdas!





River e Independiente se ven las caras este domingo por la Liga Profesional.

