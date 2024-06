Este viernes 14 de junio, Boca vs Vélez jugarán desde el El Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como la Bombonera, por la fecha 5 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro, en el que los ‘Xeneizes’ no contarán con la presencia de algunos jugadores debido a la fecha FIFA, está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (hora en Perú) y a las 7:00 p.m. en Argentina. Será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Consulta en Depor el cronograma de horarios y las señales donde podrás ver este emocionante choque.

A medida que se acerca la Copa América, el equipo de Boca Juniors afronta el desafío de jugar sin algunos de sus jugadores convocados para la fecha FIFA, como es el caso de Luis Advíncula con la selección peruana, pero Diego Martínez confía plenamente en su plantel para superar esta situación. El regreso de Edinson Cavani fortalece la ofensiva de cara al próximo partido.

Los ‘Xeneizes’ llegan a este encuentro luego de sufrir una derrota por 1-0 ante Platense en la cuarta fecha de la Liga. En el torneo local, el equipo ha conseguido solo una victoria, jugando como visitante contra Central Córdoba. En La Bombonera, ha disputado un único partido que terminó en empate 0-0 contra Talleres, y perdió el otro encuentro en casa por 1-0 ante Atlético Tucumán.

Por otro lado, Vélez, que apunta a sumar puntos, recientemente jugó contra Arsenal Sarandí en la Copa Argentina con un equipo casi alternativo, logrando avanzar en la competencia para alegría de sus seguidores. El Fortín lleva cuatro partidos sin perder, con dos empates y dos victorias. En la Liga Profesional Argentina, ha registrado dos empates consecutivos contra Independiente y Atlético Tucumán hasta el momento.

En su último enfrentamiento en la Liga Profesional 2023, Boca venció 2-1 a Vélez en Liniers. Los goles para Boca fueron de Figal y Langoni, mientras que Janson, actualmente en Boca, anotó de penal para Vélez. El árbitro del partido será Fernando Echenique, acompañado por Pablo Acevedo y José Castelli como asistentes. Germán Delfino será el cuarto árbitro, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR y Pablo Echavarría será el AVAR.





¿A qué hora juegan Boca vs Vélez?

El partido entre Boca y Vélez está programado para el viernes 14 de junio. El horario puede variar según el lugar que te encuentres, por ejemplo, en Perú, Ecuador y Colombia, el encuentro comenzará a las 5:00 p.m. hora local. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el partido iniciará a las 7:00 p.m. En Venezuela y Bolivia, la hora de inicio será a las 6:00 p.m., mientras que en México comenzará a las 4:00 p.m.





¿En qué canales ver Boca vs Vélez?

El partido entre Boca y Vélez correspondiente a la fecha 5 de la Liga Profesional Argentina será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN y STAR Plus en toda América Latina. En Argentina, también se podrá ver por AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En Depor, te proporcionaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este encuentro.





Posibles alineaciones de Boca vs Vélez

Boca: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Aaron Anselmino o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Aaron Anselmino o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández, Braian Romero.





¿En dónde jugarán Boca vs Vélez?

El partido entre Boca y Vélez, programado para este viernes por la fecha 5 de la Liga Profesional Argentina, se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera. Este estadio pertenece al Club Atlético Boca Juniors y se encuentra ubicado en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La Bombonera tiene una capacidad para albergar a 54,000 espectadores en cada partido.

La Bombonera. (Getty Images)





