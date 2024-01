Este miércoles 31 de enero, River vs Barracas Central se enfrentan por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Claudio Fabián Tapia y arrancará desde las 7:30 de la noche (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de ESPN, Star Plus y AFA Play para todos los países de América Latina. En la siguiente nota, conoce todos los detalles de este partidazo por la web de Depor.

River no pudo quedarse con los tres puntos en la primera jornada, y en su estadio Monumental debió resignarse a un empate 1-1 con Argentinos Juniors, en un cotejo en el que el colombiano Miguel Borja marcó el tanto local y fue figura.

Sin embargo, el conjunto ‘Millonario’ decreció mucho su rendimiento en la segunda parte, y permitió la recuperación del ‘Bicho’, que llegó al empate a seis minutos del epílogo.

“No estoy preocupado. Me empiezo a ocupar muchísimo para que sea mejor el funcionamiento, eso desde ya”, advirtió el entrenador Martín Demichelis.

Ante ello, el DT del ‘millonario’ lamentó que su plantel está pasando “por una situación atípica con las lesiones. El año pasado tuvimos solo tres desgarros y ahora tenemos seis lesionados y otros tres (están) en el (torneo) Preolímpico”.

¿A qué hora juegan River vs. Barracas Central?

El partido entre River vs. Barracas Central se llevará a cabo este miércoles 31 de enero en el Estadio Claudio Fabián Tapia como parte de la fecha 2 de Copa de la Liga Argentina. El encuentro comenzará a la 7:30 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile y Uruguay, el partido será a las 9:30 p.m. Finalmente, en México, irá desde las 6:30 p.m.

¿Dónde ver River vs. Barracas Central?

El encuentro entre River vs. Barracas Central será transmitido exclusivamente por los canales ESPN, STAR Plus, Fanatiz y AFA Play en Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso.





