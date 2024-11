River Plate y Barracas Central se enfrentan en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, este domingo 10 de noviembre, por la jornada 22 de la Liga Profesional Argentina 2024. Los dirigidos por Marcelo Gallardo tienen el sueño vivo de pelear por el campeonato que hoy tiene a Vélez más puntero que nunca. La victoria para el ‘Millonario’ es una obligación. A continuación, revisa a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver el compromiso.

River llega a este partido luego de vencer por 3-2 a Instituto en el Estadio Presidente Peron (Córdoba), por la pasada jornada de la liga argentina. Los goles del equipo de Gallardo fueron anotados por Pablo Solari, Paulo Diaz y Facundo Colidio. Fue el segundo triunfo consecutivo del ‘Millonario’, ya que una fecha anterior había derrotado por 3-1 a Banfield.

Según informan los medios argentinos, el técnico haría una modificación respecto al once que derrotó a Instituto, para buscar seguir con la seguidilla de triunfos y establecerse con comodidad en el segundo lugar de la tabla anual, para clasificar a la próxima Copa Libertadores. Marcos Acuña y Enzo Díaz no pueden jugar por lesiones, así que el que ocupará el lateral izquierdo será Milton Casco.

Faltan seis jornadas para el final de la Liga Profesional y River aprovechó la irregularidad de los rivales y con sus dos victorias se acomodó en la cuarta posición del campeonato, a nueve puntos del líder Vélez y a seis puntos de Huracán, el segundo puesto. Con 18 unidades en juego, suena difícil que le quite el liderato al ‘Fortín’, pero en el ‘Millonario’ no piensan bajar los brazos.

Barracas Central, por su lado, está en la última posición de la Liga Profesional, con apenas 16 puntos en 21 partidos, cuatro menos que el penúltimo, Newell’s. Es difícil que escale en esta fecha, a menos que consiga una victoria histórica en el Más Monumental. En la pasada jornada perdió por 2-0 ante Racing en el Estadio Claudio Fabian Tapia (Barracas).





¿A qué hora juegan River vs. Barracas?

El partido River vs. Barracas está programado para este domingo a partir de las 3:15 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. Brasil, Argentina, Uruguay y Chile verán el choque dos horas más tarde. Mientras que las acciones arrancarán a las 4:15 p.m. en Venezuela y Bolivia.





¿En qué canales ver River vs. Barracas?

River vs. Barracas será transmitido a través de la señal de TNT Sports. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto, la transmisión y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el River vs. Barracas?





