Con la presión a tope, en el mítico estadio de La Bombonera, Boca Juniors vs. Aldosivi se verán las caras por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. Será un choque crucial para los ‘Xeneizes’ luego de todo lo que se armó tras perder 1-0 ante Alianza Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. A continuación, te indicamos la hora, cómo ver el partido y más detalles de este emocionante encuentro.

La derrota por 1-0 ante los blanquiazules ha dejado a Fernando Gago y todo el plantel de Boca bajo las críticas y la lupa de los hinchas. Y es que, en el encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva no solo se vio una pobre presentación, sino que el conjunto azul y oro podría quedar fuera de todo torneo internacional en la temporada.

Pero, al menos por un rato, Boca deberá cambiar el chip y pensar en el Torneo Apertura, donde se encuentra en la sexta posición de la Zona A después de dos triunfos al hilo y no puede relajarse en pos de mantenerse en zona de clasificación (avanzan los primeros ocho).

Con la revancha ante Alianza Lima programada para este martes 25 de febrero, se espera que este sábado Gago guarde a todas las piezas clave que necesita para una cita determinante. De esta forma, en principio la idea del entrenador es mandar un once alternativo contra Aldosivi y, a lo sumo, que jugadores que vienen sin ritmo como Marcos Rojo y Ander Herrera sumen algunos minutos.

El presente de Aldosivi también es complicado. Y es que en lo que va del Torneo Apertura todavía no sabe lo que es el triunfo y milita en lo más bajo de la tabla de posiciones con apenas un punto, conseguido en la última fecha ante Estudiantes (2-2).

Edinson Cavani se perdió el partido de ida entre Alianza Lima vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores. (Foto: AFP).

¿A qué hora inicia Boca Juniors vs. Aldosivi?

Siguiendo con la programación, Boca Juniors se enfrentará contra Aldosivi el sábado 22 de febrero de 2025. El inicio del encuentro está fijado para las 5:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 7:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 6:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 4:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Boca Juniors vs. Aldosivi?

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025, Boca Juniors vs. Aldosivi será transmitido por la señal exclusiva ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través Disney Plus, DGO, Movistar Play, entre otros. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

