En el Estadio Único Madre de Ciudades, Boca Juniors vs. Central Córdoba se verán las caras por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Este compromiso será crucial para los ‘Xeneizes, quienes están cerca del primer lugar del Grupo A e intentan recomponerse anímicamente tras la temprana eliminación de la Copa Libertadores 2025 a manos de Alianza Lima. A continuación, te indicamos la hora, cómo ver el partido y más detalles de este emocionante encuentro.

Boca Juniors salió airoso de su último partido por el torneo local. La semana pasada enfrentó a Rosario Central en La Bombonera y se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Milton Giménez a los 9′. El 1-0 de local le dio confianza a los ‘Xeneizes’ para enfocar toda su energía en salir campeón este año en Argentina. Y ahora tendrá la oportunidad de conseguir una nueva victoria para acercarse a ese objetivo.

El equipo que dirige Fernando Gago, cuestionado por los malos resultados y la manera en que dirige al plantel azul y oro, se mantiene en el cuatro lugar del Grupo A con 17 puntos y está cerca del líder Estudiantes de La Plata, que encabeza la llave con 18 unidades. Además, los ‘Xeneizes’ han logrado cinco triunfos, dos empates y una derrota en lo que va de la presente temporada.

Por otro lado, está Central Córdoba, que viene de igualar 0-0 contra Deportivo Riestra en la jornada anterior. El conjunto que dirige Omar De Felippe se ubica en el puesto 6 con 14 puntos, y hasta el momento ha cumplido una campaña bastante regular. De hecho, ha basado su fortaleza en su localía y se mantiene invicto jugando en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Las dos últimas veces que Boca Juniors visitó este estadio pudo sumar dos victorias (4-2 y 3-0). Por otro lado, el último triunfo del cuadro cordobés se remonta al 2022, cuando vencieron a los ‘Xeneizes’ por 1-0. Este partido podría ser un episodio favorable para los locales; sin embargo, el equipo de Gago buscará sumar tres puntos claves en su camino por ser campeón.

Boca viene de derrotar 1-0 a Rosario Central en La Bombonera. (Foto: Difusión)

¿A qué hora inicia Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Siguiendo con la programación, Boca Juniors se enfrentará contra Central Córdoba el viernes 7 de marzo de 2025. El inicio del encuentro está fijado para las 7:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 9:15 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 8:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 6:15 p.m.

¿En qué canales TV ver Boca Juniors vs. Central Córdoba?

Por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina 2025, Boca Juniors vs. Central Córdoba será transmitido por la señal exclusiva ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través Disney Plus, DGO, Movistar Play, entre otros. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.