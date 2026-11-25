¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS por los play-offs del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancó a las 19:00 horas; en México comenzará a las 18:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 21:00 horas; y en España, a las 01:00 horas del día siguiente. Los canales de transmisión también dependen del país. En Argentina se puede seguir por ESPN y TNT Sports, mientras que la transmisión vía streaming estuvo disponible en Disney Plus. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Independiente Rivadavia: previa del partido

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia a través de ESPN 5 y en streaming por Disney Plus, según los derechos de emisión vigentes.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN, ESPN Premium y Disney Plus, de acuerdo con el operador de televisión o plataforma contratada.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en Colombia?

Los seguidores colombianos podrán consultar la señal de ESPN 5 para seguir el compromiso en televisión, además de contar con la transmisión en Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán sintonizar ESPN 5 y revisar la disponibilidad en Disney Plus para ver el partido en vivo.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN 5 y Disney Plus, plataformas habilitadas para la transmisión del Torneo Clausura argentino.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en España?

En territorio español, el cruce se podrá seguir a través de Movistar Plus y Vamos (con inicio en la madrugada del jueves 27 de noviembre, a las 01:00 hora local).

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en México?

Los aficionados mexicanos deberán revisar la programación deportiva y de streaming local habilitada para el fútbol argentino, ya que la transmisión principal está confirmada para Sudamérica y Estados Unidos.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en Chile?

En Chile, los hinchas podrán ver el partido por ESPN 5 y mediante la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Dónde ver Boca vs. Independiente Rivadavia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido en vivo a través de ESPN 5, Inter y Disney Plus, según el servicio contratado.

Boca Juniors e Independiente Rivadavia se miden por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional argentina. (Video: El Canal de Boca)