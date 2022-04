Al parecer el Manchester City sigue al pendiente de todo lo que pasa alrededor de River Plate, pues después de haber fichado a Julián Álvarez, el elenco dirigido por Pep Guardiola le habría puesto el ojo a uno de los jugadores que la viene ‘rompiendo’ en el ‘Millonario’: Enzo Fernández.

Este ‘bombazo’ llegó desde Inglaterra y al parecer los agentes de los ‘Citizens’ van en serio. Al cuadro británico le seduce la posibilidad de contar con la ‘Araña’ y a la vez con un elemento que pueda fungir, no solo como un socio en el campo de juego, sino también una compañía que le facilite en su adaptación.

Según la prensa inglesa, encabezada por un medio verificado del City, Enzo Fernández está bajo la lupa de los scouts ingleses desde que Marcelo Gallardo le dio la confianza de adueñarse del mediocampo de su equipo.

Si bien hasta el momento esto es solo un rumor y hasta la fecha no ha habido una propuesta formal, no se descarta que el conjunto de Pep Guardiola, uno de los más ricos y poderosos de Europa, pise el acelerador en las negociaciones.

¿Pero cuánto tendría que pagar el vigente campeón de la Premier League para hacerse con los servicios del hábil volante? Si el diálogo entre los clubes se pone en marcha, los ‘Ciudadanos’ tendrán que desembolsar 25 millones de euros, el valor de su cláusula de rescisión. Cabe destacar que Enzo, llamado así en honor a Francescoli, firmó hace muy poco la renovación de su contrato hasta diciembre de 2025.

Enzo Fernández renovó recientemente con River Plata hasta el 2025. (Foto: EFE)

‘Juanfer’, un inesperado problema para River

Este jueves la Comisión Directiva de River Plate se reunió para esclarecer el fichaje de Juan Fernando Quintero. Tras una profunda investigación, revelaron que la llegada del mediocampista al equipo se dio a través de un préstamo hasta el mes de diciembre con dos alternativas: comprar el 50% de su pase por 2 millones de dólares o el 100% por 4 millones.

Este informe, según señala el diario ‘Olé’, dejó confundidos a los directivos de River porque se suponía, tal como se difundió cuando se oficializó la llegada del colombiano, que la negociación había llegado a buen puerto por la deuda del Shenzhen FC. Esto finalmente no fue así y el elenco del Monumental firmó un acuerdo de préstamo, aunque el panorama podría cambiar en los próximos días.

“El colombiano volvió a River en medio de un conflicto con Shenzhen y el club chino tiene una deuda importante con el futbolista, que debería saldar antes del 15 de abril. En caso de que esta deuda finalmente no se salde, Quintero podría considerarse en libertad de acción y ahí sí cambiarían las condiciones de la negociación con River”, señaló la cadena ‘TyC Sports’ respecto a este polémico asunto.

¿Pero que sucedería si el cuadro chino no cumple con pagarle a ‘Juanfer’ lo que le adeuda? Pues la ecuación es muy simple: si ellos no pagan, Quintero se quedaría con su pase y el contrato entre los ‘Jiazhaoye’ y River no tendría validez. “Todo se volvería a arreglar directamente con ‘Juanfer’, como estaba previsto”, acotó ‘Olé’





