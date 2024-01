Boca vs. Platense se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 27 de enero, por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Vicente López y arrancará desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus y AFA Play para todos los países de América Latina. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Con el ídolo Juan Román Riquelme como nuevo presidente, y Diego Martínez como flamante entrenador, el Xeneize apuntará a recuperar el protagonismo, para lo cual sólo anotó como refuerzos al zaguero Cristian Lema y al volante Kevin Zenón, mientras que se desprendió del talentoso Valentín Barco, adquirido por el Brighton inglés.

En los tres amistosos de preparación que disputó, Boca consiguió triunfos y algunos rasgos de funcionamiento protagónico, mientras aguarda una mejoría en el rendimiento del uruguayo Edinson Cavani, que por ahora rindió muy por debajo de lo esperado, y el regreso de los jugadores afectados al seleccionado albiceleste que disputa el Preolímpico de Venezuela.

“En todos los amistosos hemos visto cosas que nos dejaron buenas sensaciones. El equipo tiene un techo alto, en lo que uno imagina que puede dar a futuro. El balance es positivo. Tenemos que ser equilibrados: queremos dominar los partidos con y sin la pelota. No nos atamos a ningún sistema”, analizó Martínez tras un éxito sobre Talleres de Córdoba (2-1).

Como se ha hecho habitual, el torneo argentino contará con 28 equipos en la máxima categoría, con dos novedades en esta temporada, ya que ascendieron Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, de Mendoza, dos novatos en primera división.

En general, el mercado de pases estuvo muy activo, pero los clubes argentinos invirtieron algo más de 60 millones de dólares en traspasos, según el sitio Transfermarkt, aunque mucho más es lo que ingresaron por ventas al exterior, en cerca de US$ 94 millones,

La Copa de la Liga contará con 14 jornadas de etapa regular. A su fin, los mejores cuatro equipos de cada zona accederán a las etapas eliminatorias desde cuartos de final, en un certamen que concluirá en mayo, previo a la Copa América de selecciones en Estados Unidos.

¿A qué hora comienza Boca vs Platense por Copa de Liga Profesional?

El enfrentamiento entre Boca vs. Platense está programado para el sábado 27 de enero y dará inicio a las 5:00 p.m. (hora de Colombia y Perú). No obstante, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, si estás en Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 6:00 p.m. En Brasil y Argentina, el inicio está programado para las 7:00 p.m.

¿Dónde ver Boca vs Platense por Copa de Liga Profesional?

Si no quieres perderte el encuentro entre Boca vs. Platense, puedes sintonizarlo a través de ESPN, Star Plus y AFA Play en la mayoría de países de Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, una señal pirata. Recuerda que en Depor te mantendremos al tanto de este encuentro y otros. ¡No te lo pierdas!





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR