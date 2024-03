En La Bombonera, Boca vs. Racing chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional, este domingo 10 de marzo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras que luchan por acceder a los ‘playoffs’ del torneo, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana) y 9:30 p.m. (horario argentino). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, STAR Plus y TNT Sports para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Boca Juniors ocupa el séptimo puesto en la tabla de posiciones con 13 puntos, apenas uno menos que Racing, que se sitúa en el sexto lugar. El conjunto al mando del DT Diego Martínez enfrentará una importante baja, ya que el arquero Sergio Romero no estará disponible debido a una lesión en el talón izquierdo. En su lugar, será sustituido por Javier García.

El último encuentro en el que García estuvo como portero titular para el conjunto Xeneize tuvo lugar hace cuatro meses, el 28 de octubre del año pasado. Ese compromiso fue un empate sin goles contra Estudiantes de La Plata, celebrado en La Bombonera como parte de la jornada 11 de la pasada temporada de la competencia local. Ahora, el guardameta enfrentará un desafío clave donde deberá demostrar su valía ante la Academia.

La ausencia de Romero se suma a las de Guillermo Fernández y Marcos Rojo. En consecuencia, Martínez planea formar un equipo notablemente diferente al que perdió contra Unión de Santa Fe por 1 a 0. Se espera que Nicolás Figal y Luis Advíncula reemplacen a Nicolás Valentini y Lucas Blondel, respectivamente. Además, existe la posibilidad de que Mauricio Benitez tome el lugar de Jorman Campuzano.

En tanto, Gustavo Costas deposita su confianza en Juan Fernando Quinteros y Adrián Martínez como los principales jugadores de ataque. Este enfrentamiento se considera vital tanto por su relevancia histórica como por la urgencia de ambos conjuntos de obtener una victoria para mantenerse en la contienda en su grupo y poder avanzar a la siguiente etapa de la Copa de la Liga.

El partido entre Boca vs. Racing se llevará a cabo en el estadio La Bombonera, este domingo 10 de marzo. El inicio del juego está programado para las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo dará comienzo a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:30 de la noche.

La transmisión del enfrentamiento Boca vs. Racing estará disponible en ESPN, AFA Play, TNT Sports, Estadio TNT y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás acceso a una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones minuto a minuto y los aspectos más relevantes del partido.

