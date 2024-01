En el Estadio Pedro Bidegain, Boca vs. Sarmiento chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina, este jueves 1 de febrero. El partido clave para ambas escuadras que buscan obtener su primer triunfo del certamen, ya que en la anterior fecha obtuvieron empates, arrancará a las 5:00 de la tarde (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora argentina). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y TNT Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Durante la jornada inaugural, Boca Juniors, bajo la nueva dirección de Diego Martínez, se vio forzado a aceptar un empate sin goles contra Platense. En este enfrentamiento, el desempeño los ‘xeneizes’ fue modesto. Sin embargo, a pesar de no lograr la victoria en su debut, el estratega resaltó que existieron varios aspectos favorables en el juego.

“Hubo aspectos positivos (contra Platense), y fueron bastantes. Queremos que el control se traduzca en lo que pasó en el segundo tiempo, de jugar en campo rival. Cuando estemos completos vamos a ser aún fuertes todavía. Estamos muy contentos con el plantel conformado”, manifestó Martínez.

En el caso de Sarmiento, en su último partido, cosechó un empate sin goles frente a Tigre. Ante su próximo encuentro con Boca, el cuadro dirigido por Sergio Rondina enfrenta la baja del defensa Franco Paredes, quien sufre de una distensión en la pierna derecha. Además, el DT contempla realizar dos ajustes en la alineación: se espera la entrada de los veteranos Pablo Pérez y Lisandro López.

La última vez que estos conjuntos se enfrentaron fue en agosto del año pasado durante la Liga Profesional 2023, donde Sarmiento logró imponerse por 1-0 en Junín. En ese mismo torneo, anteriormente, Boca había obtenido una victoria de 2-0 contra Sarmiento en la Bombonera. Ahora, ambos cuadros se preparan para un nuevo duelo, con el firme objetivo de conquistar los tres puntos en juego.

¿A qué hora juegan Boca vs. Sarmiento?

El partido Boca vs. Sarmiento chocarán por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional. El juego está pactado para realizarse en el Estadio Pedro Bidegain, este jueves 1 de febrero. En el horario de Perú, Ecuador y Colombia será desde la 5:00 de la tarde. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Boca vs. Sarmiento?

Boca vs. Sarmiento tendrá la transmisión oficial a travñes de las siguientes señales: ESPN, STAR Plus, TNT Sports, Estadio TNT, Fanatiz y AFA Play, para todos los países de Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. ¡Imperdible!

Boca vs. Sarmiento: posibles alineaciones

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Lema, Figal, Fabra; Pol Fernández, Campuzano, Zenón, Bullaude; Langoni y Merentiel.

Romero; Advíncula, Lema, Figal, Fabra; Pol Fernández, Campuzano, Zenón, Bullaude; Langoni y Merentiel. Sarmiento: Monetti, López, Calcaterra, Insaurralde, Diaz, Mauri, Godoy, Amarilla, Quiroga, Fontana, Morales.

¿Dónde jugarán Boca vs. Sarmiento por Copa de Liga Argentina?

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

La experimentada actriz argentina Susana Giménez cumplió 80 años y la pasó junto a su familia y sus amigos del espectáculo más cercanos. Entre cantantes y presentadores de televisión, la sorpresa se la dio el astro del fútbol Lionel Messi al mandarle un cordial saludo e invitarla a Miami. (Fuente: América TV)