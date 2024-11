¡Atento! Hoy, Boca Juniors vs Unión jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV, desde La Bombonera este miércoles 20 de noviembre por la fecha 23 de la Liga Profesional Argentina. Los ‘Xeneizes’ buscarán conseguir su tercer triunfo consecutivo para seguir acercándose a la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025 en la tabla anual. Por otro lado, el ‘Tatengue’ llega tras vencer 1-0 a Atlético Tucumán en el estadio 15 de Abril. El equipo dirigido por Kily González, atraviesa un presente irregular, con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas en su último. El partido iniciará a las 7:30 de la noche (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En cambio, en Argentina se podrá ver por AFA Play y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Boca Juniors vs Unión por la jornada 23 de la Liga Profesional Argentina. (Vídeo: @BocaJrsOficial).