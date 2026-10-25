transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este domingo 25 de octubre en el Estadio Libertadores de América, a partir de las 3:00 p.m. en Argentina y las 1:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Además de ESPN, podrás seguir la transmisión por TNT Sports, según el servicio de televisión contratado. No recomendamos Pelota Libre TV.

Boca vs. Independiente se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Independiente se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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