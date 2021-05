Sintoniza ESPN EN VIVO y mira el partido entre Boca Juniors y River Plate EN DIRECTO y ONLINE de este domingo 16 de mayo por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2021. El ‘Clásico’ argentino se disputará en el estadio La Bombonera desde las tres y media de la tarde (hora peruana y mexicana) y también podrás seguirlo en la plataforma en ESPN Play. El encuentro contará con la presencia de grandes estrellas y muchas otras ausencias debido al coronavirus.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Boca Juniors y River Plate.

Boca y River volverán a toparse en una partido decisivo el próximo domingo y las autoridades tienen un pedido especial para sus hinchas: no se junten en plena pandemia. “No es momento de ver un partido de fútbol entre personas que no conviven, no es el momento por las próximas dos o tres semanas”, dijo el ministro de Salud de la alcaldía de Buenos Aires, Fernán Quirós, en rueda de prensa el viernes al referirse a la segunda ola de coronavirus.

¿A qué hora juegan Boca vs. River?

Argentina : 17:30 horas

: 17:30 horas Perú: 15:30 horas

Chile : 16:30 horas

: 16:30 horas Colombia: 15:30 horas

Ecuador : 15:30 horas

: 15:30 horas Brasil: 17:30 horas

Paraguay : 16:30 horas

: 16:30 horas Uruguay: 17:30 horas

España : 22:30 horas

: 22:30 horas México: 15:30 horas

Boca recibirá el domingo a su clásico rival en el estadio la Bombonera por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Desde que se decretó la pandemia en 2020, los hinchas no pueden asistir a los estadios de Argentina. Ante la eventualidad que los fanáticos opten por juntarse de a muchos y seguir el encuentro por televisión, el ministro Quirós recordó que “la mayoría de los contagios ocurren el lugares cerrados, mal ventilados, con gente que no convive y que se sacan los barbijos”.

Argentina acumula más de tres millones de contagios y cerca de 70.000 muertes por COVID-19. La segunda ola resultó mucho más agresiva que el brote del año pasado, con un promedio de 25.000 contagios y 400 muertes diarias. La capital argentina y sus alrededores concentran la mayoría de los contagios. El duelo del domingo será el sexto cruce entre Boca y River por eliminación directa en los últimos siete años. En todos se ha impuesto el conjunto millonario.

En caso de igualdad tras los 90 minutos, el duelo se definirá por penales. Los otros cruces de cuartos de final son Estudiantes–Independiente; Colón–Talleres y Vélez–Racing. Volviendo al ‘Clásico’ de este fin de semana, hay que destacar que River sufrirá la baja de una decena de jugadores frente a Boca después de confirmarse una serie de casos positivos de COVID-19 dentro del plantel en los exámenes realizados.

En un comunicado, el departamento médico de River anunció que se realizaron nuevos testeos el sábado, por presentarse varios jugadores con “síntomas compatibles con COVID-19”. “Los siguientes jugadores dieron resultado positivo: Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli”, destacó el ‘millonario’ en el informe médico.

El árbitro principal del partido por el Superclásico será Facundo Tello de 39 años, acompañado de los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González, mientras que el cuarto hombre será Ariel Penel. Ya tiene dos clásicos de Argentina en su haber: dirigió el amistoso del verano 2018, en el que River venció por 1-0 a Boca, y el último 1-1 en La Bombonera por el Interzonal de este mismo campeonato. Allí hubo dos expulsados: Carlos Zambrano y Milton Casco.