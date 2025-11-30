Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ESPN EN VIVO, Boca vs. Argentinos Juniors vía TNT Sports y Disney Plus: link de transmisión
ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) una nueva edición del fútbol argentino, Boca vs. Argentinos Juniors por los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina. Entérate aquí cada detalle del partido, gracias a Depor.
ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el partido Boca vs. Argentinos Juniors, por los cuartos de final de la Liga Profesional Argentina. Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina fue televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 4:30 p.m., del domingo 30 de noviembre, mientras que en territorio argentino arrancará a las 6:30 p.m.
Boca vs. Argentinos Juniors por Liga Profesional. (Video: Argentinos Juniors)