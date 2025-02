Desde el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, Boca vs. Huracán se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN, Disney Plus Premium, AFA Play y Fanatiz, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Este duelo está programado para este domingo 2 de febrero desde las 19:15 horas (horario de Argentina, con dos horas más en Perú). Los de Marcelo Gallardo llegan a este compromiso después de empatar por 1-1 con Unión de Santa Fe, mientras que el ‘Globo’ lo hace tras igualar sin goles con Estudiantes de La Plata. ¿No tienes dónde ver la transmisión de este partido? No te preocupes, Depor te hará vivir todos los detalles y los mejores momentos a través de sus plataformas digitales.

Boca y Huracán juegan por la Liga Profesional Argentina 2025. (Video: Boca Juniors)