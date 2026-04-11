vs se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 11 de abril desde las 5:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en La Bombonera.

ESPN EN VIVO, Boca vs. Independiente en directo: ver gratis por TNT Sports y Disney Plus
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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