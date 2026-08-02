transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El encuentro está programado para este domingo 2 de agosto en el Estadio Marcelo Bielsa, desde las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 2:00 p.m. en México; y 10:00 p.m. en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de TNT Sports y TyC Sports en Argentina. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Boca Juniors vs. Newell’s se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
Boca Juniors vs. Newell’s se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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