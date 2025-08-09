Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ESPN EN VIVO, Boca vs. Racing vía TNT Sports y Pelota Libre TV por internet gratis
Desde La Bombonera, Boca vs. Racing se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga Profesional Argentina 2025, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura. Según la programación, el partido está pactado para las 2:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 9 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y TNT Sports, además de las alternativas de streaming por Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.
Boca vs. Racing se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Video: Boca Juniors) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.