Desde La Bombonera, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura. Según la programación, el partido está pactado para las 2:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 9 de agosto del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y TNT Sports, además de las alternativas de streaming por Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

Boca vs. Racing se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Video: Boca Juniors)
