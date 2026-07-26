Desde el Estadio Guillermo Laza, Boca vs. Riestra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por el Torneo Clausura. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este domingo 26 de julio desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

¿Cómo ver Boca vs. Riestra por ESPN EN VIVO?

Los usuarios que cuenten con un operador de televisión por suscripción que incluya ESPN podrán disfrutar del partido en vivo desde su televisor. Además de la transmisión del encuentro, la señal contará con programas especiales dedicados al inicio del Clausura, análisis tácticos y la participación de su equipo de comentaristas.

¿Cómo ver Boca vs. Riestra por Disney+ Premium desde el celular?

Para ver el partido desde un teléfono móvil solo es necesario descargar la aplicación de Disney+, iniciar sesión con una cuenta que tenga contratado el Plan Premium y acceder a la sección de ESPN. Desde allí podrás seguir la transmisión en directo del encuentro con la misma cobertura disponible en televisión.

¿Cómo descargar la aplicación de Disney+ Premium para ver Boca vs. Riestra?

La aplicación de Disney+ está disponible de forma gratuita en Google Play Store para Android y en la App Store para iPhone y iPad. Una vez instalada, los usuarios con una suscripción al Plan Premium podrán acceder a las transmisiones deportivas de ESPN, incluyendo los partidos del Torneo Clausura 2026 que formen parte de su programación.

¿En qué dispositivos puedo ver Disney+ Premium?

Disney+ Premium es compatible con computadoras, celulares Android, iPhone, tablets, Smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Roku y consolas de videojuegos compatibles. Esto permite disfrutar del Boca vs. Riestra desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Necesito tener televisión por cable para ver Boca vs. Riestra en Disney+ Premium?

No. Si cuentas con una suscripción activa a Disney+ Plan Premium, podrás acceder a las transmisiones deportivas de ESPN sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable. Solo necesitarás una conexión estable a internet y un dispositivo compatible para seguir el partido en vivo.

¿ESPN transmite todos los partidos del Torneo Clausura?

No. ESPN emite una selección de encuentros del Torneo Clausura, cuya programación varía según el país. Los aficionados deben consultar la grilla oficial de ESPN para confirmar qué partidos estarán disponibles en su territorio, incluido el duelo entre Boca vs. Riestra.

¿Boca vs. Riestra se puede ver en Smart TV mediante Disney+ Premium?

Sí. El encuentro podrá verse desde Smart TV compatibles con la aplicación de Disney+, siempre que el usuario tenga contratado el Plan Premium. Solo será necesario abrir la aplicación, ingresar a la sección de ESPN y seleccionar la transmisión en vivo del partido.

¿En qué países está disponible Disney+ Premium para ver el Torneo Clausura?

Disney+ Premium, con la señal de ESPN, está disponible en la mayoría de países de América Latina, aunque la programación de partidos puede variar según los derechos de transmisión en cada mercado. Antes del partido, se recomienda consultar la disponibilidad específica para tu país.

Boca vs. Riestra se enfrentan por la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus Premium. (Video: @bocajrs)