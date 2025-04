¡No te puedes perder este cruce! Por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, Boca vs. River juegan EN VIVO y EN DIRECTO con la transmisión de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, AFA Play Fanatiz. Con el Estadio Más Monumental como escenario principal, el partido está programado para arrancar a las 3:30 p.m. (horario de Argentina, con dos horas menos en Perú), del domingo 27 de abril. El ‘Millo’ necesita ganar para hacer respetar su localía en un clásico vibrante, mientras que el ‘Xeneize’ quiere volver a La Bombonera con los tres puntos para dar un golpe de autoridad. ¿A quién le vas? No te olvides seguir todas las incidencias en la web de Depor.

VIDEO RECOMENDADO

River recibe a Boca Juniors por la Liga Profesional Argentina 2025. (Video: TNT Sports)