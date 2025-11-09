ESPN EN VIVO, transmite el partido vs EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por una nueva edición del superclásico. Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina será televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 2:30 p.m., del domingo 9 de noviembre, mientras que en territorio argentino arrancará a las 4:30 p.m. Depor te ofrecerá todos los detalles de la transmisión en la web.

