ESPN transmite el partido vs , por los octavos de final de la . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina será televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano será a las 6:00 p.m., del domingo 23 de noviembre, mientras que en territorio argentino arrancará a las 8:00 p.m. Depor te ofrece todos los detalles de la transmisión en la web.

Boca vs Talleres por la LPF | Video: LPF
Boca vs Talleres por la LPF | Video: LPF

TAGS RELACIONADOS