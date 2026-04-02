vs se midieron en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales viste la transmisión del partido? ESPN pasó el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también pudo ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este jueves 2 de abril desde las 6:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugó en el Estadio Mario Alberto Kempes.

ESPN EN VIVO, Boca vs. Talleres en directo: ver gratis por TNT Sports y Disney Plus
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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