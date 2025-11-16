ESPN transmitirá el partido vs , por una nueva edición de la . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina fue televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano será a las 6:15 p.m., del domingo 16 de noviembre, mientras que en territorio argentino arrancará a las 8:30 p.m. Depor te ofreció todos los detalles de la transmisión en la web.

Boca vs Tigre por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: AFA TV
Boca vs Tigre por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: AFA TV

TAGS RELACIONADOS