ESPN transmite (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) el partido de vs. , por el Trofeo de Campeones de la . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Perú: ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina es televisado por: TNT Sports. No sigas este choque por Pelota Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 4:00 p.m., del sábado 20 de diciembre, mientras que en territorio argentino arranca a las 6:00 p.m.

Estudiantes vs. Platense por el Trofeo de Campeones | VIDEO: LFP
